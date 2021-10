Clubes e craques portugueses aderem ao mundo digital dos NFT

Nuno A. Amaral Hoje às 14:12 Facebook

Mercado de produtos e conteúdos digitais exclusivos entra no futebol, mas clubes lusos preferem esperar.

O ano de 2021 trouxe ao mundo digital uma nova moda: os NFT, sigla para a expressão "non-fungible token", são ficheiros digitais que se tornam exclusivos por trazerem atrelado um certificado de autenticidade, e que podem ser vendidos por quantias às vezes muito elevadas.

Confuso? Imagine um quadro de Picasso, comprado num leilão por milhões de euros, mas com cópias à venda em qualquer banca de rua por 10 euros. A garantia de autenticidade é dada por especialistas, em museus ou galerias. No mundo digital, essa distinção torna-se mais difícil, pois um ficheiro pode ser igual ao original e ser reproduzido de forma infinita. Mas se lhe for colocado um carimbo de autenticidade inviolável, a monetização fica mais fácil.