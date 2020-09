Clubes exigem igualdade à DGS e querem adeptos nos estádios

JN Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante a reunião desta quarta-feira, na Liga de Clubes, os clubes profissionais subscreveram declaração conjunta "pelo fim da discriminação em relação às demais atividades".

Os clubes profissionais do futebol português, reunidos esta quarta-feira na Liga de Clubes, avançaram com uma declaração conjunta pelo fim da proibição de os adeptos estarem nos estádios.

"Esta declaração vai no sentido de veementemente reclamarem pelo fim da discriminação do Futebol Profissional em relação às demais atividades económicas, solicitando que o regresso do público a todos os Estádios do Futebol Profissional aconteça de imediato", lê-se no comunicado da Liga. .

A declaração explica o pedido com o facto de o futebol ser "um exemplo na prevenção dos comportamentos de risco e na promoção dos bons comportamentos no combate à pandemia".

"Os clubes que tiveram este comportamento responsável não reclamam o prémio correspondente, apenas exigem um tratamento paritário com as demais atividades, designadamente da área dos espetáculos não desportivos".

"O futebol espetáculo depende da presença do público e a própria sustentabilidade das sociedades desportivas profissionais - empresas dispersas por todo o país e empregadores de referência nas suas comunidades - depende do regresso progressivo e cauteloso do público aos estádios", acrescenta o documento enviado à DGS.