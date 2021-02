Clubes ingleses e alemães podem desfalcar seleção portuguesa

JN/Agências Hoje às 19:30 Facebook

Os clubes ingleses e alemães podem desfalcar a seleção portuguesa no arranque da qualificação para o Mundial2022, depois de a FIFA ter prolongado a possibilidade de recusa de ceder jogadores, caso tenham de cumprir quarentena.

Na sexta-feira, a FIFA simplificou a regulamentação para a cedência de jogadores às seleções, no atual contexto pandémico, alargando-as até abril de 2021, ou seja, incluindo 138 jogos de qualificação para o campeonato do mundo a disputar no Qatar e 48 de apuramento para a Taça das Nações Africanas, mas também nas competições femininas.

O Conselho da FIFA anunciou o prolongamento das medidas excecionais impostas em agosto de 2020 devido à pandemia de covid-19, impondo como exceções à cedência obrigatória dos jogadores às seleções, os casos em que é obrigatório o cumprimento de uma quarentena de pelo menos cinco dias, no país do clube, no país que vai acolher o encontro ou caso haja restrições de viagens.

A equipa das quinas vai iniciar a participação no Grupo A de qualificação para o Mundial2022, com a receção ao Azerbaijão, em 24 de março, e as visitas a Sérvia e Luxemburgo, a 27 e 30 de março.

De acordo com a regulamentação em vigor, as viagens de e para Sérvia e Luxemburgo são permitidas, mediante a apresentação de um teste ao novo coronavírus com resultado negativo, havendo, no entanto, restrições nas viagens com o Reino Unido e com a Alemanha, destinos para os quais é obrigatória quarentena de 10 dias.

Caso estas limitações se mantenham, e não sejam excecionadas as seleções pelas autoridades locais de saúde, pode estar em causa a cedência de vários jogadores habitualmente chamados por Fernando Santos e que alinham em clubes ingleses e alemães à seleção portuguesa.

Rui Patrício (Wolverhampton, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing) e André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale) são alguns dos casos.

Relativamente à mais recente convocatória da equipa das quinas, que remonta a setembro de 2020, os restantes jogadores alinhavam em emblemas de países com restrições nas deslocações, nomeadamente a obrigatoriedade de teste PCR, mas sem exigência de quarentena nas viagens de e para Portugal.

A proibição de entradas no Reino Unido de provenientes de território nacional já levou, por exemplo, ao agendamento da visita da seleção portuguesa de futebol feminino à Escócia, em 23 de fevereiro, inicialmente prevista para Edimburgo, para campo neutro, em Larnaca, no Chipre, em jogo a contar para o Grupo E de qualificação para o Europeu de 2022.