Clubes ingleses investiram 995 milhões em Portugal

O F. C. Porto foi o clube que mais exportou para Inglaterra, mas o Benfica é que lidera, para já, a tabela dos lucros.

Os factos contam-nos que nenhum país estrangeiro não lusófono teve uma ligação tão próxima com Portugal como a Inglaterra. Futebolisticamente falando, a aposta inglesa nos clubes portugueses não é tão antiga como a história que une os dois países, mas já se vai fazendo tradição: com a transferência de Rúben Dias do Benfica para o Manchester City, os clubes ingleses já investiram qualquer coisa como 995,755 milhões de euros em jogadores da Liga portuguesa, nos últimos 20 anos.

Desde 1999/2000, já foram contratados 88 futebolistas no campeonato luso - antes de Rúben Dias, Fábio Silva (Wolverhampton) e Bruno Fernandes (Manchester United) foram as últimas aquisições mais caras. O F. C. Porto foi aquele que mais transferiu (23) para Inglaterra, mas não foi o que mais lucrou. Enquanto os azuis e brancos angariaram 350,8 milhões de euros, o Benfica, que viu partir 19 jogadores para Inglaterra, ganhou 359, 5 milhões. Do Sporting saiu o mesmo número de jogadores do rival da segunda circular, mas o lucro ficou bem aquém: 228,9 milhões - entre eles, está Cristiano Ronaldo. Chelsea, Manchester United e Wolverhampton, com oito contratações cada, são aqueles que mais compraram.