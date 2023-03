Clubes ingleses não largam Ruben Amorim 

Treinador apontado como possível sucessor de Conte no Tottenham.

Ruben Amorim continua em alta depois da eliminação do Arsenal, na Liga Europa, sendo apontado pela imprensa inglesa como um dos candidatos a substituir Antonio Conte no Tottenham. O italiano é visto como um treinador a prazo, depois de ter criticado os jogadores, após o empate com o Southampton, e Daniel Levy, o dono dos Spurs.

De Zerbi, (Brighton), Postecoglou (Celtic) e Ruben Amorim são os nomes inscritos na corrida à sucessão ao italiano, numa substituição que só deverá ocorrer no final da temporada.