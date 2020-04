Clubes italianos aprovam redução salarial generalizada

JN/Agências Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Medida foi aprovada esta segunda-feira e passará pela redução de um terço do salário anual caso a atividade desportiva não seja reatada esta época.

Os clubes que integram a Serie A, o principal escalão do futebol italiano, aprovaram, por unanimidade, a redução salarial nos respetivos plantéis, para minimizar os efeitos financeiros da pandemia de Covid-19.

"Esta intervenção, necessária para salvaguardar o futuro de todo o futebol italiano, passará pela redução de um terço do salário anual [equivalente a quatro meses de remuneração], caso a atividade desportiva não seja reatada esta época, ou um sexto [dois meses] se os jogos da temporada 2019/20 forem retomados nos próximos meses", lê-se no comunicado divulgado no site oficial.

Esta decisão foi aprovada "por unanimidade" por 19 dos 20 clubes que disputam a principal divisão transalpina, sendo que a exceção foi a Juventus, em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo, que já tinha procedido a um acerto salarial, por iniciativa dos próprios jogadores.

Na reunião realizada esta segunda-feira, por videoconferência, ficou determinado que "serão os clubes a definir os acordos com os membros das equipas", sendo que este plano de contenção económica é destinado a "jogadores, treinadores e membros dos plantéis principais".