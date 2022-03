Clubes mantêm interesse em Gonçalo Inácio apesar da renovação

Novo contrato será oficializado em breve e contempla ajuste salarial. Cláusula de rescisão do central fica nos 45 milhões de euros.

A renovação de Gonçalo Inácio está fechada e será em breve oficializada, como o JN já tinha dado conta, mas o facto da cláusula de rescisão não aumentar no novo vínculo mantém o defesa central no radar de alguns emblemas europeus, em especial o Newcastle, que em janeiro já acenou ao Sporting com 30 milhões de euros. A proposta, contudo, foi rejeitada pela SAD.

Um dos indiscutíveis para Ruben Amorim, somando mais de três mil minutos em todas as competições na segunda temporada na equipa principal, o jogador foi a grande novidade na convocatória de Fernando Santos para o decisivo play-off de apuramento para o Mundial de 2022, no Catar. Gonçalo Inácio terá o vencimento revisto em alta e mais que duplicará os 100 mil euros líquidos anuais que aufere atualmente, de modo a igualar-se com outros dos habituais titulares, aumentando também um ano em relação ao vínculo atual: de 2025 para 2026. No entanto, e sabe o JN, a cláusula de rescisão manter-se-á nos 45 milhões de euros, situação que não afastará potenciais interessados.