Clubes portugueses ativos no mercado de transferências e Bayern desmente interesse em Ronaldo

Foi um dia prolífico para os clubes portugueses no que toca ao mercado de transferências. Braga vai receber reforço espanhol, Pedro Tiba chegou para o Gil Vicente, Marítimo pode estar perto de receber um médio e o Boavista oficializou uma saída do plantel principal. No plano internacional o Bayern de Munique descartou o interesse em Ronaldo e Rooney anunciou a saída do Derby

Bayern de Munique: O emblema germânico, que tem sido associado a um possível interesse na contratação de Cristiano Ronaldo, finalmente desmentiu a vontade de contratar o craque português, através do diretor-desportivo, Hasan Salihamidzic. "O Cristiano Ronaldo é um jogador de topo com uma carreira incrível. No entanto, o rumor que está a circular não tem qualquer fundo de verdade", referiu o dirigente.

Braga: Victor Gómez prepara-se para ser a próxima contratação dos bracarenses, chegando por empréstimo do Espanhol. A cedência é de uma época e contempla uma opção de compra fixada nos dois milhões de euros. Se a cláusula for exercida, o lateral-direito de 22 anos ficará ligado aos bracarenses para as próximas cinco épocas. Em 2021/22 Gómez esteve emprestado ao Málaga, da segunda divisão espanhola e fez cinco assistências em 36 jogos.

Gil Vicente: A equipa de Barcelos oficializou a contratação de Pedro Tiba, antigo jogador do Braga, que esteve ao serviço do Lech Poznan nas últimas quatro temporadas. O médio, de 33 anos, chega para suprir a saída de Pedrinho para a Turquia e assinou um contrato válido por duas temporadas. Tiba já foi internacional português e, no nosso país, representou Vitória de Setúbal e Braga na Liga.

Marítimo: Rafael Brito, que jogou na equipa B do Benfica na última época, está perto de assinar com o Marítimo, por empréstimo de uma temporada. O médio defensivo, de 20 anos, quebra assim uma ligação de 12 temporadas, com o objetivo de ganhar ritmo competitivo no principal escalão do futebol português.

Boavista: O Troyes, da Ligue 1, confirmou a contratação oficial de Jackson Porozo aos axadrezados, assegurando os serviços do defesa central até 2027. O internacional equatoriano, de 21 anos, foi um jogador importante nas duas últimas épocas no Bessa, tendo somado 40 jogos.

PUB

Inglaterra: Wayne Rooney, antiga estrela do futebol inglês, confirmou que está de saída do Derby County, que foi relegado para a terceira divisão britânica. O clube está a lidar com vários problemas de ordem financeira e Rooney já tinha decidido que iria abandonar, antes de ter informado a Direção do Derby. "Sinto que o clube precisa de ser liderado por alguém com energia fresca e que não tenha sido afetado pelo que aconteceu nos últimos 18 meses. Vou lembrar-me do meu tempo no Derby com muito orgulho e carinho e gostava de agradecer a todos os funcionários, jogadores, e, claro, aos adeptos pelo apoio incrível", explicou o treinador.