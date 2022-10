Clubes portugueses de regresso à Europa com margem de erro variável

F. C. Porto obrigado a ganhar ao Leverkusen para poder sonhar. Sporting e Benfica têm testes franceses, de dificuldade distinta, mas com conforto pontual.

Em ritmo acelerado, devido à inusitada realização do Mundial no outono, F. C. Porto, Sporting e Benfica voltam esta semana à liga milionária, em posições bem diferentes no contexto da luta pelo apuramento para os oitavos de final da prova. Dragões e leões entram em ação já amanhã, numa terceira jornada com contornos de alta pressão para a equipa de Sérgio Conceição e uma viagem a França para a de Ruben Amorim, sem público nas bancadas. As águias têm uma prova de fogo no dia seguinte, com a visita à Luz do poderoso PSG.

Para os portistas, a receção ao Bayer Leverkusen pode mesmo ser decisiva no Grupo B. Depois das derrotas com Atlético de Madrid e Brugge, esta especialmente negativa, os azuis e brancos não têm margem de erro e qualquer resultado que não seja a vitória pode hipotecar as esperanças de passagem à fase seguinte da competição e até pôr em risco uma eventual descida para a Liga Europa.