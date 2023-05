Rui Almeida Santos Hoje às 10:23 Facebook

Benfica, no pote 1, e F. C. Porto, no pote 2, têm lugar garantido no sorteio da fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. Se o Sporting de Braga também lá chegar, integrará o pote 3.

Com a atual temporada a caminhar para o seu final, começam a delinear-se algumas linhas orientadoras que os clubes terão certamente em conta na hora de planear a nova época que se aproxima.

Para aqueles que se apuraram para as competições europeias é importante perceber em que condições as vão disputar.