Clubes portugueses registam valores mais baixos de comissões desde que há registo

Os clubes portugueses pagaram 47,4 milhões de euros (ME) em comissões para renovações e transferências de jogadores entre 1 de abril de 2021 e 31 de março de 2022, segundo relatório divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a tabela de intermediários e transações, este é o valor mais baixo que os clubes portugueses pagaram em comissões referentes a contratos de futebolistas, masculinos e femininos, desde que existem registos consolidados, o que aconteceu pela primeira vez entre 1 de abril de 2016 e 31 de março de 2017.

Os 47,4 ME significam uma redução de cerca de 13 milhões em relação aos 60 ME pagos a intermediários no mesmo período de 2020/21, e o valor mais baixo nos seis relatórios já divulgados pela FPF.

O valor mais alto pago pelos clubes portugueses ocorreu entre 1 de abril de 2019 e 31 de março de 2020, num total de a 83,6 ME.