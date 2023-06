Clubes poupam 60 mil euros sem jogos nas ilhas

António M. Soares Ontem às 23:30 Facebook

Com Marítimo, Nacional e Santa Clara na Liga 2, equipas do Continente ganham almofada financeira. Emblemas do segundo escalão pagam a fatura

A próxima edição da Liga não vai contar com nenhum clube das ilhas, o que permitirá cortar no orçamento das deslocações, pelo menos, 40 a 60 mil euros. A esta poupança que os clubes vão fazer juntam-se menos umas boas dores de cabeça provocadas pela logística de uma viagem às ilhas, que obriga quase sempre a muita ginástica para conjugar as datas dos jogos com as reservas dos voos e hotéis, sobretudo quando as jornadas coincidem com datas festivas. "A marcação dos jogos é feita com alguma antecedência, mas as ilhas são sempre um problema quando se está perto do Natal, passagem de ano ou da Páscoa, pelo que marcar viagens para essas jornadas torna-se sempre complicado. Por vezes é preciso arriscar e fazer reservas com algum tempo de antecedência para se conseguirem preços melhores", explica, ao JN, Marco Carvalho, diretor-geral do Rio Ave.