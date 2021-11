Clubes reagem à revogação do "cartão do adepto"

JN Hoje às 17:47 Facebook

Desde o primeiro momento em que tinha sido aprovado que os clubes se manifestaram contra o "cartão do adepto" e agora que esta quinta-feira o Parlamento o chumbou, as reações não se fizeram esperar.

O projeto de lei proposto pela Iniciativa Liberal foi aprovado pelo parlamento, cerca de três meses após a implementação efetiva.

Clubes como o Leixões, Belenenses e União de Leiria, foram dos primeiros a se regozijarem, nas redes sociais, pela revogação do dito documento que visava identificar os adeptos que pretendessem ocupar as zonas dos estádios habitualmente ocupadas pelas claques, aos quais se seguiram F. C. Porto, Braga, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Boavista e Académica.

Também os adeptos se mostram satisfeito com esta decisão, como expressa Fernando Madureira, líder da claque SuperDragões, afeta ao F. C. Porto.

