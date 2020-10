Clubes resolvem pontas soltas nos plantéis

JN Hoje às 21:09 Facebook

A quatro dias do fecho do mercado, são cada vez mais os clubes a resolverem pontas soltas no plantel e a cederam os jogadores que não fazem parte dos planos dos treinadores, como é o caso do F. C. Porto, que cedeu o brasileiros Fernando Andrade aos turcs do Rizespor.

F. C. Porto: O avançado brasileiro Fernando Andrade foi emprestado aos turcos do Rizespor até ao final da temporada. O jogador, de 27 anos, chegou aos dragões no mercado de inverno da época 2018/19, depois de uma temporada e meia ao serviço dos açorianos do Santa Clara. Nessa época, ainda alinhou em 22 jogos, apontando dois golos, pelo F. C. Porto. Na época seguinte, foi cedido aos turcos do Sivasspor, tendo alinhado em 29 jogos e marcado sete golos, seguindo agora a carreira de novo na Turquia. Em Portugal, o avançado jogou também no Oriental e no Penafiel, tendo também jogado nos brasileiros do São Caetano, Guarani e Rio Branco, bem como nos japoneses do Vissel Kobe.

Sporting: O defesa francês Valentin Rosier vai representar os turcos do Besiktas na temporada 2020/21, por empréstimo dos leões. Foi através de um vídeo publicado nas redes sociais que o Besiktas deu as boas-vindas ao lateral-direito francês, que não entrava nas contas do treinador do Sporting, Rúben Amorim. Contratado ao Dijon na temporada passada, Rosier, de 24 anos, nunca se conseguiu afirmar no onze titular leonino, tendo jogado 16 partidas.

Famalicão: O guarda-redes brasileiro Vaná desvinculou-se do F. C. Porto e assinou contrato com os minhotos válido por uma temporada. Na época passada o jogador, de 29 anos, já tinha representado o Famalicão, por empréstimo dos dragões, tendo disputado 23 jogos. "É um gosto poder continuar num clube em que vivi momentos inesquecíveis. Espero voltar a ajudar o F. C. Famalicão a dar passos firmes no desejo de afirmação no futebol português", disse Vaná, em declarações ao site oficial.

Nacional: O médio bósno Vladan Danilovic é o mais recente reforço dos insulares, assinando por quatro temporadas. O jogador, de 21 anos, chega ao Nacional proveniente do Borac, equipa que participa na primeira liga da Bósnia e Herzegovina. Danilovic defrontou recentemente o Rio Ave, em partida a contar para a segunda pré- eliminatória da Liga Europa, que a formação portuguesa venceu por 2-0. Internacional pelos sub-19 e sub-21 da Bósnia e Herzegovina, conta ainda com chamadas à seleção principal, orientada por Dusan Bajevic, embora ainda sem se ter estreado.

AS Roma: A equipa treinada pelo português Paulo Fonseca assegurou o empréstimo por duas épocas, até 2022, do espanhol Borja Mayoral, proveniente do Real Madrid. A AS Roma revelou que vai pagar dois milhões de euros pela cedência do avançado, de 23 anos, tendo assegurado ainda uma opção de compra no valor de 15 milhões de euros, que poderá ser exercida durante o primeiro ano do empréstimo. Caso esta opção de compra seja exercida no decorrer do segundo ano da cedência, em 2021/22, a Roma terá de pagar 20 milhões de euros ao Real Madrid. Borja Mayoral fez toda a formação nos merengues, tendo subido à equipa principal em 2015/16, antes de ser cedido aos alemães do Wolfsburgo, em 2016/17. Nas duas últimas épocas, esteve emprestado ao Levante, pelo qual marcou 14 golos em 69 jogos oficiais.

Lazio: O brasileiro Andreas Pereira vai jogar nos italianos até ao final da presente temporada, por empréstimo do Manchester United. O médio, de 24 anos, tinha chegado a Roma na quinta-feira, mas a conclusão do negócio apenas foi confirmada esta sexta-feira, depois de o jogador ter sido submetido a exames médicos. Andreas Pereira passou pelos escalões de formação do Lommel, da Bélgica, país em que nasceu, e do PSV, antes de se mudar para o Manchester United, em 2012, com apenas 16 anos. O jogador, que conta com uma internacionalização pela seleção brasileira, passou ainda por Granada (2016/17) e Valência (2017/18), em ambas as ocasiões por empréstimo do United.

Ludogorets: O português Josué Sá, que na última época jogou no Huesca por empréstimo do Anderlecht, é reforço dos búlgaros para a próxima época. "É o sexto reforço da época. Vai começar a treinar com o campeão e é apresentado na próxima semana", adiantou o Ludogorets no site oficial, acrescentando que o defesa, de 28 anos, passou já os testes médicos. O jogador chega à Bulgária depois de nas últimas três épocas ter representado o Anderlecht, em 2017/18, transferido do Vitória de Guimarães, os turcos do Kasimpasa (2018/19) e os espanhóis do Huesca (2019/20), em ambos por empréstimo dos belgas. A formação de Josué Sá foi feita no Sporting e Vitória de Guimarães, ao qual chegou ainda júnior.