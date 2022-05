Clubes unidos para ajudar árbitro em dificuldades

João Pedro Campos Hoje às 18:17 Facebook

Fernando Gouveia foi atingido com uma bola na cara e foram os jogadores e responsáveis das equipas que o ajudaram a entrar na ambulância.

Jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos de três clubes juntarem-se para ajudar um árbitro não é um cenário muito habitual, mas aconteceu no passado fim-de-semana no jogo entre o Brasfemes e o Pereira, da 1ª Divisão Distrital (o segundo escalão) da Associação de Futebol de Coimbra, que se estava a realizar em casa emprestada, na Pedrulha.

A meio da segunda parte, o árbitro, Fernando Gouveia, levou uma bolada na cara e ficou inconsciente, tendo sido ajudado pelos jogadores e pelos responsáveis dos três clubes (os dois que se estavam a defrontar e o Pedrulhense, que joga naquele campo) a ser transportado de maca para a ambulância.

"Lembro-me de estar a acompanhar a jogada, levar com a bola e não me lembro de mais nada. Quando acordei, tinha os jogadores todos à minha volta", conta ao JN o árbitro do jogo. Dado o difícil acesso da ambulância, porque o campo fica no final de uma descida, a maca onde o árbitro foi transportado foi levada por oito pessoas das equipas em campo, com a ajuda de adeptos de ambos os clubes, uma situação que sensibilizou o jovem árbitro, de 23 anos. "Tive de fazer uma publicação nas redes sociais a agradecer e a mostrar a minha sensibilidade para tudo o que aconteceu", aponta.

Fernando Gouveia já está em casa e está bem, tendo sido contactado por várias pessoas ligadas ao futebol nos últimos dias. "Quer pelos responsáveis dos clubes que jogaram nesse dia como por elementos ligados a outros clubes, a mostrar a sua preocupação pela minha situação", revela.

Espectador foi auxiliar

Quando Fernando Gouveia levou com a bola na cara, faltava jogar cerca de meia hora, com o Brasfemes a ganhar por 2-0. Depois de cerca de 20 minutos interrompida, a partida continuou, com um dos auxiliares a assumir a responsabilidade de árbitro principal, cabendo a um espectador o papel de árbitro auxiliar. Segundo Fernando Gouveia, o espectador não tinha experiência na atividade. Ainda que o resultado tivesse sido o que menos terá preocupado os intervenientes, o encontro terminou com a vitória do Brasfemes por 3-0.