Clubes vão ceder jogadores uma semana antes de começar o Mundial

Os clubes apenas vão libertar os seus jogadores para se juntarem às respetivas seleções nacionais uma semana antes de começar o Mundial 2022, no Catar.

O Mundial 2022 continua a gerar polémica. Depois das críticas à densidade competitiva que vai obrigar, o tempo que os atletas vão ter para preparar a competição promete causar muita indignação.

Os clubes vão ceder os jogadores às seleções nacionais a 14 de novembro, uma semana antes do começo da competição, que inicia a 21 de novembro. A informação é avançada pelo jornal francês "L'equipe", que teve acesso a um documento da FIFA, organismo que regula o futebol mundial e organiza o Campeonato do Mundo, que informa os países que os futebolistas serão cedidos a 14 de novembro.

Até agora, a FIFA informou de forma oficial que os atletas se juntariam às seleções duas semanas antes do começo do Mundial mas, ao que tudo indica, esse prazo será reduzido. A competição tradicionalmente realiza-se no verão do hemisfério norte, no final da temporada desportiva dos clubes. A edição de 2022 vai ser a exceção devido ao calor extremo sentido no Catar nos meses de julho e agosto.

O Campeonato do Mundo 2022 realiza-se de 21 de novembro a 18 de dezembro, no Catar, obrigando à paragem das competições de clubes.