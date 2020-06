Clubes vão receber mais de 766 mil euros por ceder jogadores na Liga das Nações e Euro 2020

JN/Agências Hoje às 20:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Os clubes portugueses vão receber 766113,01 euros pela cedência de jogadores às seleções nacionais, na Liga das Nações e no apuramento para o Euro2020, com o Benfica a arrecadar 42% dos ganhos.

De acordo com os valores entregues pela UEFA aos emblemas lusos, o Benfica recebe 321346,51 euros, quase 42% do montante a distribuir pelos 15 clubes. O F. C. Porto surge imediatamente atrás, com um encaixe de 116118,22 euros, seguindo-se o Sporting, com 90869,89.

Estes montantes referem-se à cedência de jogadores às várias seleções envolvidas na edição 2018/19 da Liga das Nações, conquistada pela seleção portuguesa, e na fase de qualificação para o Euro2020, cuja fase final foi adiada para 2021 devido à pandemia de covid-19.

Nesta hierarquia, destacam-se os montantes recebidos por Chaves (43100,63 euros), da LigaPro, e Olhanense (34902,16), do Campeonato de Portugal, que superam os primodivisionários P. Ferreira (35872,23), V. Guimarães (30772,59) e Famalicão (30.394,45).

Sporting de Braga (16 mil euros), Gil Vicente (13 mil), Tondela (12 mil), Estoril (oito mil), Santa Clara (4447,60), União de Leiria (3917,15) e Nacional (3846,57) completam a lista dos 15 clubes lusos beneficiados com a cedência de internacionais às respetivas seleções europeias.