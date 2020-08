Cluj conquista tricampeonato

Ontem às 23:13 Facebook

O Cluj, com os portugueses Mário Camora e Luís Aurélio em campo, sagrou-se esta segunda-feira tricampeão romeno, ao vencer no reduto do Craiova por 3-1, em encontro da última jornada do campeonato.

Com o médio Camora a titular e capitão, o Cluj até começou o desafio a perder, fruto do golo do Nistor, logo aos 10 minutos, mas Paulo Vinicius restabeleceu a igualdade antes do intervalo, aos 36.

No segundo tempo, o defesa Kevin Boli (56 minutos) confirmou a reviravolta, antes de o médio Deac (77), autor das assistências para os dois outros tentos, fechar a contagem, de grande penalidade, pouco antes de Luís Aurélio entrar em campo, aos 84, confirmando o sexto campeonato da história do Cluj.