CNID distingue os melhores trabalhos jornalísticos de "Desporto com Ética"

Na 10ª Edição do Prémio de Imprensa "Desporto com Ética/2021", foram premiados textos em Imprensa Regional e Imprensa Desportiva/Imprensa Generalista.

Um concurso promovido pelo Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) e pela Associação dos Jornalistas do Desporto (CNID) distinguiu esta segunda-feira os melhores trabalhos jornalísticos de Imprensa.

Na Imprensa Regional, o primeiro prémio foi para o trabalho "Ética no Desporto e o Direito", de Jorge Machado, publicado no jornal "Entre Margens". "A goleada do Alfeizerense", de Rafael Raimundo ("Região de Cister") e "Cartão Branco", de Marina Guerra ("Região de Leiria"), ficaram com o segundo e o terceiro prémios, respetivamente.

Na outra categoria, o vencedor foi o trabalho de Isaura Almeida ("Diário de Notícias"), "O futebol pacificador que junta bairros sociais inimigos em nome de Rafael Leão". "Wendel ajudou adversário em vez de tentar o golo que valia a manutenção", de Ana Rodrigues ("Agência Lusa"), foi distinguido com o segundo prémio, enquanto o trabalho de Pedro Cadima ("A Bola"), "Racismo está dentro do futebol", ficou com o terceiro prémio.

Há ainda uma menção honrosa para o trabalho "Jean-Marc Bosman, o preço da Liberdade", escrito por Ricardo Rodrigues e publicado no jornal "O Contacto", do Luxemburgo.