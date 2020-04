CNID e advogados debateram impacto da Covid-19 no futebol profissional

JN Hoje às 18:19 Facebook

O CNID e a José Pedro Aguiar-Branco Advogados promoveram, esta sexta-feira, o primeiro Webinar JPAB, no qual abordaram as consequências do Covid-19 no futebol profissional.

O debate, promovido via internet, teve como moderador Manuel Queiroz, jornalista e presidente do CNID, e como oradores João Martins, coordenador de Direito do Desporto, e Marisa Silva Monteiro, coordenadora de Direito Financeiro, ambos da JPAB.

João Martins direcionou a intervenção para as questões que surgem a nível competitivo, tais como quem poderá decidir o fim da temporada 2019/20, como se resolve o problema dos contratos dos jogadores que terminam a 30 de junho se a época se alongar para além dessa data, como decidir as subidas e descidas e os clubes representantes de Portugal nas competições europeias de 2020/21 na impossibilidade das Ligas Profissionais poderem ser concluídas.

"Tem de haver um acordo de vontades entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Clubes sobre até quando deve ir a época desportiva, sem deixar de se ouvir a Associação Nacional de Treinadores de Futebol e o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. Todos os intervenientes têm de participar na discussão", salientou o advogado especialista em Direito do Desporto.

O jurista defendeu, também, a importância de terminar a temporada, "sob pena de se violar o princípio das competições em geral", assente na verdade desportiva e na integridade e estabilidade das competições".

As condições para as SAD's poderem recorrer ao ao lay-off e as férias dos jogadores também estiveram a ser escrutinadas.

Por seu lado, Marisa Silva Monteiro falou sobre os mecanismos ao alcance das Sociedades Anónimas Desportivas para minimizarem os impactos da grave crise financeira que afeta não só o futebol, mas todo o desporto a nível nacional, alertando para a necessidade de cumprir os compromissos estabelecidos sob pena de as consequências poderem ser devastadoras.

"As SAD's devem renegociar os contratos antes de entrarem em incumprimento. A primeira grande medida é perceberem os encargos financeiros que não vão ter a possibilidade de cumprir e renegociar antecipadamente", frisou a causídica.

A advogada apontou, também, alguns dos mecanismos de apoio às empresas que abrangem os clubes desportivos. "Estas ajudas são só à tesouraria, não são um instrumento para a renegociação de créditos. As moratórias de rendas e créditos também se aplicam aos clubes", anotou Marisa Silva Monteiro.

No entanto para solicitarem as moratórias aos bancos, a jurista refere que como condição é-lhes imposto que "não tenham incumprimentos com os bancos superiores a 90 dias, nem com a Segurança Social e a Autoridade Tributária".

A especialista em Direito Financeiro afirma que os clubes devem olhar para todos os mecanismos que têm ao dispor e procurar novos investidores para evitarem o incumprimento dos compromissos e uma possível insolvência.