CNID lança concurso para criação de logótipo

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto está a preparar o lançamento de um site oficial e abriu um concurso para a criação de um logótipo.

Com o apoio da Fundação do Desporto, o CNID está a preparar o lançamento do site "campeões de Portugal", que reunirá informações sobre os campeões nacionais de todas as modalidades. Assim, foi aberto um concurso para a criação de um logótipo que identifique o projeto.

O concurso decorre até 29 de novembro e o prémio será de 1000 euros. Os regulamentos estão disponíveis em cnid.pt.