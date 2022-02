Coates com carga viral, Sporting tranquilo

André Bucho Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Central testou positivo à covid há dois e, por isso, conta com um certificado de recuperação válido.

Ao serviço da seleção do Uruguai, Coates apresentou carga viral em teste à covid, dois meses depois de ter acusado positivo.

«Estamos a fazer os estudos pertinentes para saber se é uma reinfeção ou um positivo ondulante, porque Coates teve Covid há um mês e tal. A situação está a ser lidada pelos médicos. A preocupação é só com ele, porque todos os outros deram negativo», explicou o selecionador uruguaio Diego Alonso, citado pela ESPN do Uruguai.

Ao JN, fonte do Sporting mostrou-se despreocupada com a situação, até porque o jogador tem um certificado de recuperação válido por 180 dias, sendo normal que o central ainda tenha partículas inativas do vírus. Além disso, o capitão nunca seria opção para o encontro de quarta-feira (20.45 horas) frente ao Belenenses SAD, uma vez que cumpre jogo de castigo.