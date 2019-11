Coates convocado para a seleção do Uruguai

JN Hoje às 21:07 Facebook

Sebastián Coates, defesa do Sporting, foi convocado para os jogos de preparação do Uruguai frente à Hungria e Argentina.

Além do defesa central dos leões, destaque para os regressos dos avançados Cavani, do PSG, e Luís Suárez, do Barcelona.

A seleção celeste defronta a Hungria dia 15 de novembro e, três dias depois, joga contra a Argentina.

Convocados:



Guarda-redes: Muslera e Campaña;



Defesas: Godín, Mendez, Coates, Gastón Silva, Mathías Suárez, Viña, Giovanni González e Laxalt;



Médios: Torreira, Vecino, Fede Valverde, Bentancur, Nández;



Avançados: Brian Lozano, Brian González, Jonathan Rodríguez, Cavani, Suárez e Stuani.