Coates de regresso aos treinos do Sporting

O defesa central do Sporting Sebastian Coates regressou esta terça-feira aos treinos dos leões, estando recuperado de uma lesão muscular. Na quarta-feira, a turma de Alvalade defronta o Tottenham para a Liga dos Campeões.

Boas notícias para Ruben Amorim na véspera do jogo contra o Tottenham, a contar para a Liga dos Campeões. O defesa e capitão Sebastian Coates já retomou os treinos com os restantes colegas de equipa, tendo recuperado de uma lesão muscular que o afastou dos últimos dois jogos dos leões, informou o conjunto verde e branco no site oficial.

O Sporting viaja esta terça-feira para Londres, onde irá defrontar o Tottenham na quinta jornada da fase de grupos da Champions.