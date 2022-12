Coates e Fatawu de regresso aos treinos do Sporting

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O uruguaio Sebastián Coates e o ganês Abdul Fatawu regressaram aos treinos no Sporting depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções no Mundial 2022 de futebol, divulgou esta quinta-feira o clube lisboeta.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos 'leões' na Internet, os dois jogadores estiveram à disposição do técnico Rúben Amorim, numa sessão em que os titulares do triunfo de quarta-feira sobre Rio Ave (2-0), em duelo da Taça da Liga, efetuaram apenas trabalho de recuperação.

Coates foi titular e esteve a tempo inteiro em dois jogos do Uruguai, incluindo no duelo frente a Portugal, enquanto Fatawu somou apenas um minuto como suplente utilizado. Tanto sul-americanos como africanos, que se defrontaram no Grupo H, acabaram eliminados.

PUB

Luís Neto, Jeremiah St. Juste e Daniel Bragança, todos lesionados, estiveram ausentes do treino do Sporting.

O plantel 'leonino' cumpre um dia de folga na sexta-feira e começa no sábado a preparar o duelo de terça-feira com o Marítimo, igualmente para a Taça da Liga, título que o emblema de Alvalade conquistou nas duas últimas edições.