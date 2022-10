Coates e Jovane Cabral evoluíram para treino condicionado

JN/Agências Hoje às 16:33, atualizado às 16:55 Facebook

O Sporting regressou, esta quarta-feira, aos treinos após a derrota em Marselha (4-1), para a Liga dos Campeões, com os lesionados Sebastián Coates e Jovane Cabral a evoluírem para treino condicionado.

De acordo com a nota publicada pelos leões, os titulares do jogo com o Marselha "fizeram trabalho de recuperação", enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado da Academia de Alcochete.

Na preparação para o jogo de sábado com o Santa Clara, para a nona jornada da I liga, Sebastián Coates e Jovane Cabral treinaram condicionados, e Luís Neto, Pedro Porro e Daniel Bragança "continuam entregues ao departamento médico".

O Sporting, que ocupa a sétima posição da tabela, com 13 pontos, a nove do líder Benfica, volta aos treinos pelas 10 horas de quinta-feira, à porta fechada, novamente em Alcochete.