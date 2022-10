Coates e Jovane já treinam sem limitações no Sporting

Dupla Coates e Jovane estava lesionada mas já pisou o relvado da Academia do Sporting no treino desta manhã.

Sebastian Coates e Jovane Cabral já treinam sem limitações no Sporting. O plantel leonino treinou esta manhã na preparação do jogo de sábado (15.30 horas) frente ao Santa Clara. O capitão do Sporting lesionou-se diante do Boavista, a 17 de setembro, e falhou os últimos dois jogos dos leões frente a Gil Vicente e Marselha.

Por outro lado, Pedro Porro, Daniel Bragança e Luís Neto continuam no departamento médico. O Sporting volta a treinar sexta-feira de manhã, antes da conferência de imprensa de Ruben Amorim.