Coates é o único infetado com covid-19 no Sporting

Testes ao plantel leonino não detetaram mais casos positivos antes do dérbi com o Benfica, para além de Coates.

Infetado com covid-19, Coates é baixa de peso no Sporting para o jogo desta sexta-feira à noite com o Benfica, mas os últimos testes realizados à equipa de Alvalade não revelaram mais casos positivos.

O plantel foi alvo de duas rondas de testes, antigénio e PCR, tendo o resultado sido negativo para todos, excluindo o central uruguaio.

Recorde-se que, além de Coates, Palhinha é outra ausência no Sporting para o dérbi, depois de ter saído lesionado no jogo de domingo passado com o Tondela.

Esta manhã, soube-se que no Benfica não foi detatado qualquer caso de infeção, pelo que todo o plantel estará apto para jogar contra o rival de Alvalade.