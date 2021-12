"Coates e Palhinha são difíceis de substituir", admite Ruben Amorim

Rui Farinha Hoje às 20:11 Facebook

O treinador Ruben Amorim reconheceu, nesta quinta-feira, que Coates e João Palhinha vão ser baixas de peso, no dérbi com o Benfica, mas avisou o plantel que o objetivo do Sporting continua a ser o de vencer, na Luz. "As baixas não nos tiram nenhuma responsabilidade. Queremos, claramente, ganhar", sublinhou.

"Pelos minutos que têm, não vamos esconder que são jogadores difíceis de substituir. O Palhinha cobre muito espaço, os que vão jogar têm de cobrir esse espaço. O Coates é muito agressivo nas bolas paradas, é um líder, e todos vão ter de liderar no campo. Todos vão ter de evitar cruzamentos, não somos muito fortes nisso", afirmou, em conferência de Imprensa, no Estádio José de Alvalade.

Relativamente ao teste positivo do central uruguaio, o treinador referiu que os exames vão voltar a fazer parte do dia-a-dia, no futebol. "O Coates não tem sintomas mas a vacina impede a forma grave da doença. Temos de nos habituar. As ausências vão dar oportunidade a outros de crescer e mais motivação".

O técnico admitiu que o Benfica é uma equipa muito forte. "É uma grande equipa, tem um treinador muito experiente, com um ano no clube, tem muitas soluções no plantel. Têm o João Mário, que tem feito um grande campeonato, e o Weigl que melhorou muito. O Benfica é uma grande equipa mas nós também somos uma grande equipa", realçou.