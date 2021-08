Coates e Ugarte convocados para o Uruguai

JN/Agências Hoje às 22:19 Facebook

O defesa Sebástian Coates e o médio Manuel Ugarte foram convocados para integrar a seleção do Uruguai que vai jogar os próximos três jogos de apuramento para o Mundial do Catar, do próximo ano.

A seleção uruguaia vai defrontar o Peru, dia 2 de setembro, recebe a Bolívia, dia 5 de setembro, e defronta o Equador a 9 de setembro.

O Uruguai ocupa o quarto posto do seu grupo e o último que garante a qualificação direta.

Classificações /Jogos / Pontos

1 Brasil 6 18

2 Argentina 6 12

3 Equador 6 9

4 Uruguai 6 8

5 Colômbia 6 8

6 Paraguai 6 7

7 Chile 6 6

8 Bolívia 6 5

9 Venezuela 6 4

10 Peru 6 4