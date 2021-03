JN Hoje às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Sebastián Coates, capitão do Sporting, foi eleito o melhor defesa do mês de fevereiro da Liga.

O central uruguaio do Sporting recolheu 29,41 % dos votos dos treinadores do campeonato e superou o colega de equipa Pedro Porro, que teve 8,50 %, e Pepe, do F. C. Porto, que ficou em terceiro lugar, com 7,84 %.

Em fevereiro, Coates foi totalista nos seis jogos (cinco vitórias e um empate) disputados pelo Sporting, tendo ainda marcado dois golos.