Coates falha embate com o PSV

Jorge Silas divulgou a lista de convocados do Sporting CP para a partida frente aos holandeses do PSV, a contar para a Liga Europa e o defesa Sebastián Coates é baixa confirmada.

O Sporting anunciou os eleitos para o encontro em Alvalade contra o PSV e Coates não faz parte da lista, por não ter recuperado a tempo de uma lesão. O guarda-redes, Renan Ribeiro, também é baixa, como já tinha confirmado Emanuel Ferro, adjunto de Jorge Silas. Além destes, Jovane Cabral continua em processo de recuperação para regressar ao relvado e Gonzalo Plata e Miguel Luís ficaram de fora das escolhas por opção do técnico dos leões.

O Sporting com a vitória confirma o apuramento para os 16-avos-de-final. Com um empate, pode complicar a situação em caso de vitória do LASK Linz ao Rosenborg no outro jogo do grupo, isto porque na última jornada o Sporting joga em casa dos austríacos. O Sporting está em primeiro do grupo com 9 pontos, seguido do LASK Linz e do PSV, ambos com 7 e por fim o Rosenborg sem qualquer ponto conquistado.

Convocados do Sporting:

Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa;



Defesas: Valentin Rosier, Luís Neto, Tiago Ilori, Jérémy Mathieu e Cristián Borja;



Médios: Doumbia, Eduardo Henrique, Wendel, Marcos Acuña, Rafael Camacho e Bruno Fernandes;



Avançados: Bolasie, Luciano Vietto, Jesé Rodríguez, Luiz Phellype e Pedro Mendes.