Coates marca pelo Uruguai seis anos depois

O defesa do Sporting Sebastián Coates marcou um dos golos da seleção de futebol do Uruguai na vitória sobre a Coreia do Sul, por 2-1, em jogo particular disputado em Seul.

Coates inaugurou o marcador logo aos 10 minutos, correspondendo a um canto apontado por Federico Valverde, naquele que foi apenas o segundo golo da carreira ao serviço dos "charrúas", depois de em 10 de novembro de 2016 ter feito o primeiro, num jogo da qualificação sul-americana para o Mundial 2018.

No reencontro entre duas seleções que se defrontaram no último Campeonato do Mundo, no Catar, integradas no grupo de Portugal, os sul-coreanos empataram aos 51 minutos, por Hwang In-Beom, só que Matias Vecino fixou o resultado, pouco depois.

Além de Coates, o também sportinguista Manuel Ugarte foi titular no Uruguai, tendo sido rendido ao intervalo.