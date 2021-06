Coates na convocatória do Uruguai para a Copa América

JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

O central Sebastián Coates, do Sporting, integrou, esta quinta-feira, a convocatória do Uruguai para a Copa América, que principia no domingo e decorre até 10 de julho no Brasil.

Coates, que já tinha estado nos eleitos do selecionador Oscar Tabárez nos desafios de qualificação com o Paraguai e Venezuela, integra o grupo definitivo da celeste.

O benfiquista Darwin Núñez também esteve nos pré-convocados para as eliminatórias do mundial que antecederam a Copa América, contudo foi operado ao joelho direito.

O Uruguai integra o grupo A juntamente com a Argentina, com quem se estreia, a 19 de junho, Chile, Paraguai e Bolívia.