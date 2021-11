Coates na redoma por duas semanas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Central apresenta derrame no joelho direito e já não vai à seleção do Uruguai. Porro e Neto também lesionados.

O jogo de ontem, diante do Paços de Ferreira, na Capital do Móvel, até pode ter trazido mais três pontos aos leões, dado o triunfo (2-0) com golos de Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, mas terminou com más notícias para Ruben Amorim e a seleção do Uruguai: Coates está lesionado. O central, de 31 anos, tinha sido convocado para os dois jogos da seleção, diante da Argentina e Bolívia, a contar para a fase de grupos de apuramento para o Mundial 2022, mas Oscar Tabarez tem de arranjar uma alternativa, já que o atleta vai ser obrigado a parar durante duas semanas.

A má notícia foi dada pela Federação do Uruguai, já depois do apito final do jogo para a 11.ª jornada da Liga, que informou que o capitão leonino não estava em condições para se juntar à seleção. Em comunicado, a Federação informou que o futebolista apresentou queixas depois do jogo com o Paços de Ferreira e tem um derrame no joelho direito, o que lhe provoca dores intensas e o vai obrigar a parar durante 15 dias.