Coates reforça a melhor versão defensiva do Sporting

Vasco Samouco Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Não sofrer golos do F. C. Porto significará registo inédito esta temporada. Capitão volta à equipa

Pela segunda vez esta época, os leões acumulam dois jogos seguidos sem sofrer golos no campeonato, igualando a melhor versão defensiva da equipa de Ruben Amorim antes do clássico com o F. C. Porto. Deixar os dragões em branco significará por isso um registo defensivo inédito na temporada leonina, algo que, teoricamente, se torna mais viável com o regresso de Coates ao eixo defensivo, depois de ter falhado a visita a Vila do Conde.

Outubro, novembro, dezembro e janeiro passaram com o Sporting aflito defensivamente e a sofrer golos quase ao ritmo de um por jogo. À exceção das jornadas cinco e seis - frente a Estoril e Portimonense, respetivamente -, os leões foram incapazes de somar dois jogos seguidos sem sofrer golos no campeonato, até que os últimos dois jogos mostraram a versão mais fiável da organização defensiva sportinguista, capaz de deixar em branco os ataques do Braga (o terceiro mais concretizador do campeonato) e do Rio Ave. Boas notícias para Ruben Amorim em vésperas de voltar a medir forças com o F. C. Porto, poucas semanas depois da final da Taça da Liga, que ainda contará com um "reforço" de peso para o setor: o capitão Coates volta às opções e terá entrada direta no onze, o que implicará mexidas nos centrais, provavelmente a saída de St. Juste.