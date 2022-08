Sebastián Coates renova com o Sporting

O central uruguaio Sebastián Coates renovou, nesta terça-feira, com o Sporting até 2024.

"El Capitán" vai continuar a jogar de leão ao peito. Sebastián Coates, de 31 anos, prolongou a ligação com o Sporting até 2024 e garantiu não ter tido dúvidas quando chegou a proposta de renovação. "Estou feliz, quando me convidaram para renovar não duvidei em nenhum momento. Tanto eu como a minha família estamos muito felizes no Sporting e em Portugal. Foi muito fácil chegar a acordo, tanto da minha parte como do Clube, só faltava mesmo assinar. Já levo muitos anos no clube e desde que cheguei sempre me trataram da melhor forma. Sempre quis ficar cá e vou dar o meu melhor para poder ajudar a equipa e o Clube a conseguirem os objetivos", disse o central em declarações à Sporting TV.

Sebastián Coates chegou a Alvalade em 2016/17 por empréstimo do Sunderland e não saiu mais do clube leonino. A caminho da sétima temporada de leão ao peito, o uruguaio já disputou 285 jogos pelo clube verde e branco e conquistou um campeonato nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e quatro Taças da Liga e garantiu ser "um orgulho" representar o Sporting.

"Conseguir disputar tantos jogos e entrar na história do Clube é uma honra enorme. Ainda assim, tenho de continuar a trabalhar e a dar o meu melhor para atingir outros objetivos pessoais e também coletivos. Obrigado a todos por me terem apoiado nos momentos menos bons. É sempre bom receber esse carinho que foi muito importante para mim e para a minha família. Vou continuar a trabalhar e a dar tudo por este clube que é tão grande", concluiu.