Coates renova e estende contrato até 2023

Pilar da defesa do Sporting nos últimos quatro anos, o defesa internacional uruguaio assina novo vínculo com os leões, até junho de 2023.

Sebastian Coates chegou ao Sporting em janeiro de 2016, por empréstimo do Sunderland, de Inglaterra. No verão de 2017, assinou contrato com os leões por cinco temporadas, até junho de 2022.

O uruguaio de 29 anos (Montevideu, 7-10-1990) tem uma centena de jogos ao serviço dos leões. Ganhou uma Taça de Portugal (2019) e duas Taças da Liga (2018, 2019).

Suspenso por acumulação de cartões amarelos, Coates será uma das principais baixas do Sporting para o jogo da 17.ª jornada do campeonato, o dérbi de sexta-feira, com o Benfica, no Estádio Alvalade.