Coates salva leão sem alma e em crise aberta

Capitão evita derrota comprometedora frente ao Midtjylland no último lance da partida. Alvalade assobiou no fim a equipa, que atravessa um momento de enorme instabilidade.

A crise tarda em largar o Sporting e, após uma derrota decionante frente ao F. C. Porto no campeonato, quase teve (1-1) um amargo de boca frente ao Midtjylland, na primeira mão do play-off da Liga Europa, o que provocou no fim uma onda de assobios.

O conjunto dinamarquês marcou aos 77 minutos, o espetro de uma derrota humilhante pairou, porém Coates salvou a honra dos leões, no último lance do encontro, ao concretizar de cabeça o golo do empate. A contestação é cada vez maior, um cenário pouco visto na era Ruben Amorim, embora a passagem aos 16 de avos não esteja comprometida. Apesar do resultado ter ficado muito aquém das expectativas, o Sporting mostrou ser melhor tecnicamente, porém faltou alma, intensidade, e sobretudo capacidade psicológica de ultrapassar os últimos maus resultados.