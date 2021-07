COI e CPI apoiam Jogos Olímpicos sem público

JN/Agências Hoje às 19:16 Facebook

O Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Paralímpico Internacional (CPI) divulgaram uma posição conjunta em que afirmam que "respeitam" e "apoiam" a decisão dos organizadores de Tóquio2020 em realizar os próximos Jogos Olímpicos sem público nas bancadas.

A posição do COI e CPI surge poucas horas depois de se saber que não haverá mesmo público presencial em Tóquio, com as organizações a referir que a decisão, tomada após o aumento de contágios de covid-19 no Japão, "é no interesse de uns Jogos seguros para todos".

A decisão foi divulgada após reunião entre COI, CPI, Comité Organizador de Tóquio2020, Governo Metropolitano de Tóquio e o Governo do Japão.