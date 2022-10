Coimbrões de luto pela morte de treinador dos sub-8

JN Hoje às 11:41 Facebook

Costinha, antigo jogador do Coimbrões e agora treinador dos sub-8, faleceu esta quinta-feira. Clube parou todas as atividades de formação

O Coimbrões está de luto. O emblema de Vila Nova de Gaia comunica, na quinta-feira, o falecimento de Costinha, antigo jogador e agora treinador da equipa sub-8 do clube.

"O Costinha personificava o "ser Coimbrões" na perfeição. Entrou pela primeira vez no nosso Silva Matos pela mão de seu pai (Sr. Costa, figura incontornável do nosso clube, antigo director, também já falecido) de bola de baixo do braço.

Por Silva Matos fez toda a formação, subindo a sénior e depois de uma breve saída, regressou e por cá ficou até hoje, primeiro como jogador e até agora como treinador. Foi um dos fundadores da nossa escola de futebol, sendo ele a transmitir, a grande parte dos nossos "meninos/as", aquela "raça" que só quem veste a "verde e preta" conhece", escreveu o Coimbrões na sua página de Facebook.

Os treinos e os jogos dos escalões de formação do Coimbrões encontram-se suspensos em forma de luto pelo falecimento de Costinha.