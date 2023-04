Coimbrões e Aliados Lordelo na fase de subida da Elite da A. F. Porto

JN Hoje às 19:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Coimbrões e o Aliados Lordelo garantiram o segundo lugar, respetivamente, da Série 1 e Série 2 da Divisão de Elite da A. F. Porto, o que lhes permite disputar a fase de subida da prova e lutar por uma vaga de acesso ao Campeonato de Portugal.

A vitória do Coimbrões sobre o Foz (2-0), este sábado, permitiu à equipa gaiense terminar no segundo lugar da Série 1 da Divisão de Elite da A. F. Porto e garantir o acesso à fase seguinte. Com este resultado, de nada valeu a goleada do Canidelo ao Arcozelo, por 4-0, numa série em que o Oliveira do Douro será o primeiro classificado. Na última jornada disputa-se um escaldante Oliveira do Douro-Coimbrões, duas equipas já apuradas, em que a equipa da casa apenas precisa de empatar para manter os dois pontos de diferença para o segundo classificado.

O empate do Aliados de Lordelo, em casa, diante do Freamunde (0-0) levou a equipa da casa terminar a primeira fase do campeonato da Divisão de Elite da A. F. Porto no segundo lugar da Série 2. O Aliados beneficiou do nulo do Sousense no terreno do S. Lourenço do Douro, o que impossibilita a equipa de Gondomar, que tem menos quatro pontos, de chegar ao segundo da tabela classificativa quando apenas falta uma jornada para terminar a prova.

PUB

O Aliados Lordelo junta-se assim ao Marco 09, que já tinha garantido o apuramento para a fase final na qualidade de líder da Série 2. Estas duas equipas terão ainda a companhia do Coimbrões e do Oliveira do Douro na Série 1. E uma destas quatro equipas irá disputar o Campeonato de Portugal na próxima época, a não ser que haja uma desistência numa das associações do país e a A. F. Porto possa ter dois representantes nas provas nacionais.