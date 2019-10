Coimbrões quer jogar em casa mas admite receber F. C. Porto noutro estádio

Arnaldo Martins Hoje às 11:44 Facebook

Vítor Oliveira mantém a esperança que o jogo se realize no Parque Silva Matos, mas o lotação do recinto só permite a entrada de 1500 espectadores. "Está tudo em aberto, mas não posso permitir que nenhum adepto do Coimbrões fique de fora", explica, ao JN.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em sintonia com as forças de segurança, e responsáveis do Coimbrões e do F. C. Porto, já fez a vistoria ao Parque Silva Matos, a casa do Coimbrões, clube que está prestes a completar 99 anos e vai defrontar os dragões na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Na teoria, o recinto tem capacidade para três mil espectadores, mas, por questões de segurança e atendendo a que se trata de um jogo de alto risco, esse número diminui para metade (1500), o que é exíguo para a expectativa que o encontro está a criar em Vila Nova de Gaia.

"É um jogo histórico e não posso permitir que nenhum adepto do Coimbrões fique de fora. Por esse motivo, estamos a avaliar todas as possibilidades. A prioridade é jogar em casa, o que seria um momento único, mas se tivermos de jogar noutro local, de modo a que ninguém fique de fora, iremos fazê-lo. Está tudo em aberto", diz, ao JN, Vítor Oliveira, presidente do Coimbrões.

O horário continua também por determinar, em virtude da transmissão televisiva. "Se for num horário noturno, poderá ser outro constrangimento, devido à iluminação, mas acredito que essa situação seria ultrapassada. A questão da lotação é a que mais me preocupa", diz o líder do emblema gaiense.

Caso o encontro seja transferido para outro local, o Estádio Municipal Jorge Sampaio, em Pedroso, perfila-se como uma das possibilidades. "Se não jogarmos em casa, a prioridade será sempre jogar noutro estádio em Gaia", limita-se a dizer Vítor Oliveira.

Por força dos regulamentos, recorde-se, o encontro nunca se poderá realizar no Estádio do Dragão, pois a inversão dos jogos não é permitida.

O Coimbrões, atual quarto classificado da série B do Campeonato Portugal, joga amanhã, em Castro D'Aire, em jogo a contar para a sexta jornada.