Coimbrões recebe F. C. Porto no Estádio Jorge Sampaio

Já são conhecidos os horários dos encontros da terceira eliminatória da Taça de Portugal, assim como as partidas que serão transmitidas em canal televisivo.

É oficial. O Coimbrões vai receber o F. C. Porto no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, depois de ter chegado à conclusão que o recinto onde habitualmente joga possui medidas insuficientes para um jogo desta exigência. A partida está marcada para dia 19 de outubro, às 18.45 horas, e terá transmissão em direto na RTP.

No dia 17 de outubro, o Sporting defronta o Alverca, do Campeonato de Portugal, num jogo agendado para as 20.45 horas (RTP).

Já o Benfica desloca-se no dia seguinte a Almada, para defrontar o Cova da Piedade, da LigaPro, a partir das 20.30 horas (Sport TV).

Também no mesmo dia o Leça recebe o Braga, às 20.45 horas, com transmissão na Sport TV.

Veja os dias e horários:

Quinta-feira, Dia 17: Alverca vs Sporting, RTP, 20.45 h

Sexta-feira - Dia 18: Cova da Piedade vs Benfica, Sport TV, 20.30h

Sábado - Dia 19: Coimbrões vs F. C. Porto, RTP1, 18.45h,

Sábado - Dia 19: Leça vs Braga, 20.45h, Sport TV.