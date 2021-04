Colaborador do JN distinguido pela reportagem "O Desportivismo segundo Dinis Costa"

JN Hoje às 18:08 Facebook

A reportagem "O desportivismo segundo Dinis Costa" , do jornalista Rui Almeida Santos, publicada no Jornal de Notícias a 8 de outubro do ano passado, foi distinguida com o segundo prémio na nona edição do "Prémio de Imprensa - Desporto com Ética/2020".

A distinção, na categoria de "Imprensa Desportiva e/ou na Imprensa Generalista", foi atribuída pelo Plano Nacional de Ética no Desporto, do Instituto Português do Desporto e Juventude, e pelo CNID - Associação dos Jornalistas do Desporto.

O trabalho premiado contou a história de como o jovem Dinis Costa viu o cartão branco do "fair-play", numa partida de ténis de mesa, ao aceitar esperar pelo adversário, Silas Monteiro, e evitar que este perdesse por falta de comparência, após um engano com a hora de início de um jogo de cadetes.

O primeiro prémio foi para a jornalista Cláudia Oliveira, do O Jogo, pela reportagem "Deixou de bisar no jogo para ajudar rival e acaba com a Taça nas mãos " e o terceiro foi atribuído a Carlos Ribeiro pelo trabalho "BANDEIRA DA ÉTICA - Os valores são uma construção social", publicado na "Judo Magazine".