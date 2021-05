Colchoneros mais perto do título em Espanha

JN Ontem às 23:44 Facebook

O Atlético de Madrid está mais perto de conquistar o título da Liga espanhola depois de ter ganho, em casa, à Real Sociedad, por 2-1, esta quarta-feira, em jogo da 36.ª jornada, numa partida em que o português João Félix não saiu do banco.

Os colchoneros lideram a La Liga com 80 pontos, mais quatro do que o Barcelona, segundo, que empatou no dia anterior com o Levante (3-3), e com mais cinco do que o Real Madrid que só entra em ação esta quinta-feira em casa do Granada.

No Wanda Metropolitano, os comandados de Diego Simeone entraram melhor no encontro e colocaram-se em vantagem pelo extremo-esquerdo Yannick Carrasco, aos 16 minutos. Ainda antes da meia hora de jogo, o Atlético de Madrid aumentou para 2-0, pelo avançado argentino Angel Correa. O conjunto de San Sebastián, quinto classificado, reduziu a desvantagem aos 83 minutos, pelo médio Igor Zubeldia.

Em Sevilha, um golo do avançado marroquino Youssef En Nesyri garantiu aos da casa o triunfo sobre o Valência (1-0), continuando em quarto lugar, a seis pontos dos colchoneros. Os visitantes, que contaram de início com os portugueses Thierry Correia, Ferro e Gonçalo Guedes, está num modesto o 14.º lugar.

O Huesca, 17.º posicionado, recebeu e ganhou ao Athletic Bilbau, nono da tabela, por 1-0, com um tento de Sandro Ramirez, aos 61 minutos, e fugiu aos lugares de descida por troca com o Valladolid, que defronta esta quinta-feira o Villarreal, sétimo da tabela. os dois aflitos estão separados por dois pontos.

Já o Getafe, 16.º com 34 pontos, perdeu na deslocação a Vigo, com o Celta, por 1-0, com golo de Nolito, e viu o Huesca ficar a apenas um ponto.

Esta quinta-feira, para além do Granada-Real Madrid (21 horas) e do Valladolid-Villarreal (18 horas), também se defrontam o Eibar e Betis (19 horas).