"Colecionadores" de camisolas

José Pedro Gomes e Sara Gerivaz Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa Antarte/Feirense é aquela que tem mais ciclistas a subir ao pódio neste GP JN.

Não há equipa neste Grande Prémio JN que amealhe tantas camisolas como a Antarte/Feirense, que, este sábado, partiu para a quinta etapa com quatro ciclistas na liderança de diferentes classificações.

"Até brincamos com isto, pois temos mais ciclistas a andar com as camisolas das classificações do que com as da própria equipa. Mas é um bom sinal", partilhou Bruno Silva, que nesta penúltima etapa conseguiu manter a camisola xadrez das autarquias.

Joaquim Andrade, diretor desportivo da formação de Santa Maria da Feira, mostrou-se orgulhoso com a prestação dos pupilos, mas confessou que "trocava todas estas camisolas pela amarela".

"O nosso foco é sempre a classificação geral, mas se lideramos estas categorias é porque lutamos por isso. É sempre importante a presença no pódio para a equipa e para motivação dos atletas", completou.

Além de António Ferreira, que é o líder virtual da camisola da montanha, e Rafael Silva, que envergou a camisola do mais combativo - a única que a equipa não manteve no fim do dia -, também Venceslau Fernandes voltou a subir ao pódio com a camisola das metas volantes. "Trabalhamos para estar a um bom nível neste GP JN, e os resultados estão à vista", disse Fernandes, que guarda os símbolos dos maiores êxitos para encaixilhar e exibir nas paredes de casa.