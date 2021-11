Coleman, o adversário de Portugal que esteve para ficar sem um dedo do pé

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:51 Facebook

Seamus Coleman é hoje uma das figuras históricas no Everton, pelos 13 anos em que está no clube de Liverpool. Tem uma história de vida peculiar, pelo começo no futebol gaélico e pela grave lesão sofrida em 2017. O JN conta-lhe o passado do jogador que vai enfrentar Portugal

É dono da lateral direita do Everton há vários anos, mas a vocação de Seamus Coleman, de 33 anos, nem sempre foi o futebol (pelo menos o que pratica agora). O irlandês, adversário de Portugal no jogo de qualificação para o Mundial 2022, deu os primeiros passos no desporto ao jogar futebol gaélico, uma espécie de mistura de futebol com râguebi. Nos primeiros 17 anos dedicou a vida a esta modalidade, não tendo feito a formação habitual que um futebolista faz.