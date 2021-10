Colômbia de Luis Díaz e Uribe trava percurso 100% vitorioso do Brasil

JN/Agências Hoje às 00:41 Facebook

A Colômbia acabou no domingo com o percurso 100% vitorioso do Brasil na zona sul-americana de qualificação para o campeonato do Mundo de 2022, ao empatar a zero na receção à única seleção totalista em Mundiais.

Em Barranquilla, em encontro da quinta jornada, que estava em atraso, os colombianos conseguiram 'emperrar' Neymar, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá e companhia, que tinham somando nove vitórias nos primeiros nove jogos.

Nos anfitriões, o portista Luis Díaz jogou os 90 minutos e o também 'azul e branco' Uribe entrou aos 53, em substituição de Jefferson Lerma. Por seu lado, o benfiquista Lucas Verissímo voltou a não sair do banco na formação 'canarinha'.

Nos dois primeiros jogos da ronda, aconteceram surpresas em Laz Paz e Caracas, com as vitórias caseiras da Bolívia (1-0 ao Peru) e da Venezuela (2-1 ao Equador), que seguiam nos dois últimos lugares da classificação.

Os venezuelanos, que começaram a fase de qualificação sob o comando do português José Peseiro, somavam uma vitória, um empate e oito derrotas, e, aos 37 minutos, ficaram a perder, culpa de uma grande penalidade apontada pelo equatoriano Enner Valencia.

Um novo desaire parecia a caminho, face a um conjunto que seguia no terceiro lugar, com 16 pontos, mas, Darwin Machís restabeleceu a igualdade em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, e Eduard Bello selou a reviravolta, aos 64.

Na formação da casa, o central Ferraresi, jogador do Estoril Praia, jogou os 90 minutos.

Em Laz Paz, o jogo ficou marcado pela prestação dos dois Vaca da equipa boliviana, os médios Henry e Ramiro, o primeiro pela negativa e o segundo pela positiva.

Henry Vaca entrou aos 62 minutos e viu o vermelho aos 76, numa altura em que o resultado ainda estava empatado a zero, enquanto Ramiro Vaca foi lançado aos 82 e faturou aos 83, selando também o segundo triunfo dos boliviano