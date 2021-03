Com DJ a música é outra mas reação balcã e árbitro impedem nota artística

João Faria Hoje às 23:12 Facebook

Após bis de Diogo Jota na primeira parte, sérvios empatam e golo não validado a Ronaldo nos descontos afasta Portugal da vitória

Acabou com muita polémica o segundo encontro de Portugal de qualificação para o Mundial 2022. O jogo, que chegou a parecer ao alcance da seleção portuguesa, teve depois uma reação notável da Sérvia, mas vai ficar sobretudo marcado pela não atribuição de um golo limpo à equipa das quinas, em cima do apito final. Cristiano Ronaldo atirou para a baliza da equipa dos Balcãs, a bola ultrapassou a linha fatal, mas o árbitro mandou seguir o encontro. Na sequência, CR7 viu um cartão amarelo por protestos.

Foi um final infeliz para Portugal, que esteve a vencer 2-0 e deu, na primeira parte, uma imagem muito diferente da que tinha dado havia três dias com o Azerbaijão. Só a jogada que desfaz o nulo mostrou mais do que um jogo inteiro com os azeris. Bela abertura de Bernardo Silva, para o cabeceamento perfeito de Diogo Jota.

Com seis alterações no onze, assistiu-se a uma primeira parte de muita qualidade da equipa lusa, com Diogo Jota (DJ) em papel de destaque, ao apontar dois golos, o segundo dos quais após a meia inicial, após cruzamento de Cédric.

Uma má entrada de Portugal no reatamento e um Radonjic a sair bem do banco na equipa sérvia e a assinar duas assistências acabou com a boa música do Dj de serviço. Em 15 minutos, os sérvios empataram, primeiro com Mitrovic a reduzir, de cabeça. A seguir um rápido contra-ataque deu o 2-2, concluído por Kostic.

Mesmo com a Sérvia a equilibrar-se na defesa e a mostrar argumentos na frente, nos instantes finais, Fernando Santos apostou tudo no ataque, com entradas de Renato Sanches, Nuno Mendes e João Félix e Portugal esteve muito perto da vitória. Em cima dos três minutos de descontos dados pelo árbitro, surgiu a jogada que certamente dará muito que falar, até pelo protagonista, com um tento não validado a CR7.

O guarda-redes Dmitrovic não chegou a um cruzamento de Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo desviou para a baliza da Sérvia! Mesmo in extremis, surgiu Mitrovic a cortar e a afastar a bola! Na recarga, foi Bernardo Silva a ver Mitrovic a impedir outra vez o golo.

O empate teve assim sabor amargo para Portugal, que se mantém a par da Sérvia no topo do Grupo A e volta a jogar depois de amanhã no Luxemburgo, no terceiro jogo de qualificação para o Mundial.